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Kültür-Sanat

Mısırlı sinemacılardan Türk dizilerine boykot

Mısır Sineması Cemiyeti, bir bildiri yayınlayarak Mısır halkını Türkiye yapımı televizyon dizilerini boykot etmeye çağırdı

07 Ağustos 2013 14:22

‘Mısırlı sinemacılar’ın, Türkiye’nin Mısır’daki son gelişmelere yönelik tavrını protesto etmek için Türk TV dizilerinin boykot edilmesini istediği iddia edildi.

‘El Yevm El Sabi’ sitesine göre, Mısır Sineması Cemiyeti, bir bildiri yayınlayarak Mısır halkını Türkiye yapımı televizyon dizilerini boykot etmeye çağırırken, “Türk yetkililer Mısır’ın 30 Haziran inkılabına karşı düşmanca bir tavır sergilediler” dedi.


İranlılar duyurdu


Fars Haber Ajansı tarafından yansıtılan bildiride “Biz Mısır halkından, uydu aracılığıyla yayınlanan Türkiye yapımı televizyon dizisi ve filmleri boykot etmeye, seyretmekten kaçınmaya davet ediyoruz. Çünkü Türkiye yetkilileri Mısır halkının iradesini inkar edip diktatörce bir düzenin yanında yer aldılar” iddiasına yer veriliyor.


Tatlıtuğ hayranı çok


Türk dizileri hemen hemen tüm Ortadoğu’da olduğu gibi Mısır’da da popüler. Mısırlıların ilgisini çeken Türk dizileri arasında Aşk-ı Memnu, Ezel, Ihlamurlar Altında ve Gümüş de var. Mısır’da özellikle Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.

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