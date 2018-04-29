Mısır'daki cami saldırısı nedeniyle 1 günlük yas

Mısır'da El Rawda Camii'ne Cuma namazı sırasında düzenlenen, 27'si çocuk 305 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle Türkiye'de bugün 1 günlük milli yas ilan edildi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada "24 Kasım 2017 tarihinde Mısır'da El Ravda Camisi'ne yapılan menfur terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin acısından dolayı bir gün süreyle milli yas ilan edilmiştir" denildi.

Yas kapsamında gün batımına kadar Türkiye'de ve tüm dış temsilciliklerde bayraklar yarıya indirilecek.

Ülkenin kuzeydoğusundaki El Ariş kentini hedef alan saldırı, Mısır'ın modern tarihindeki en kanlı saldırı.

Olayla ilgili yapılan resmi açıklamada saldırının 25 ila 30 IŞİD militanı tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, şu bilgiler aktarıldı:

"DAEŞ bayrağı açan militanlar, cami önünde ve bina çevresindeki 12 pencerede pozisyon aldılar. Otomatik silahlarla cemaate yaylım ateşi açtılar. Elde edilen verilere göre, militanlar camiye 4 araçla geldiler ve Cuma namazına gelenlere ait 7 aracı da yaktılar."

Mısır Devlet Başkanı Abdül Fettah El Sisi "çok sert bir yanıt" verileceğini açıkladı.

Mısır ordusundan yapılan açıklamada, "terörist hedeflere" hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı.

Devlet televizyonu, hükümetin üç günlük yas ilan ettiğini duyurdu.

Mısır güvenlik güçleri Sina yarımadasının kuzeyinde son yıllarda IŞİD militanlarıyla çatışma halinde. IŞİD 4 yıl içinde bu bölgedeki saldırılarında yüzlerce polis ve asker öldürdü.

Saldırılarını şimdiye kadar daha çok güvenlik güçlerine ve onlarla işbirliği yapmakla suçladıkları sivillere yönelten IŞİD, aynı zamanda Mısırlı Hristiyanların kiliselerine ve hacılarına yönelik eylemlerle Sina'nın dışında da güçlenmeye çalışıyor.

IŞİD'in hedefleri arasında Sufiler de var ve bölgede cihatçılara karşı savaşan Bedevi milislerin aşiret liderlerinden biri, saldırıya uğrayan camiin Sufilerin gittiği bir ibadet yeri olarak bilindiğini söyledi.

Cihatçılar daha önce yaşlı bir Sufi lideri kaçırarak onu büyü ile uğraşmakla suçlayıp başını kesmişler, kaçırdıkları bir kısım Sufi sivili ise 'pişmanlık getirdiğini' söyleyerek serbest bırakmışlardı.

Mısır IŞİD'in yanısıra komşusu Libya'da üslenen El Kaide bağlancılı cihatçılarla da çatışıyor. Ensar ül İslam grubu Ekim ayında Mısır'ın batısındaki çölde kurduğu pusuda 16 polis öldürmüştü.