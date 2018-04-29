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BBC Türkçe

Mısır'da polise saldırı: Ölü sayısı 50'yi aştı

Mısırlı yetkililer, ülkenin güneybatısında Cuma akşamı polis konvoyuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden polis ve güvenlik görevlisi sayısının en az 54 olduğunu açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Mısırlı yetkililer, ülkenin güneybatısında Cuma akşamı polis konvoyuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden polis ve güvenlik görevlisi sayısının en az 54 olduğunu açıkladı.

Mısır medyası ise İçişleri Bakanlığı'ndan yetkililere dayandırarak 58 güvenlik görevlisinin öldüğünü yazdı. Bunlardan 23'ünün polis, 35'inin asker olduğu belirtildi.

Kahire'nin yaklaşık 300 kilometre güneybatısında bulunan Bahariye Vahası'nda gerçekleşen saldırı, ülkede son yıllarda en çok güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırı oldu.

Bir ihbar üzerine baskına giden polislerin yol üstünde düşürüldüğü, konvoyun tahrip gücü yüksek patlayıcı ve roketlerle hedef alındığı belirtildi.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı saldırı ile ilgili olarak dün bir başsağlığı mesajı yayınladı:

"20 Ekim'de Mısır'ın Giza kentinde teröristlerin saldırısına uğrayan çok sayıda güvenlik mensubunun hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu saldırıları kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile Mısır halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Mısır güvenlik güçleri geçen aylarda da daha ufak çaplı saldırılarla da olsa hedef alınmıştı.

Daha önceki saldırılar Sina yarımadasındaki militanlar ve Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olduğu Hasm Hareketi tarafından üstlenilmişti.

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