T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Mısır'da polis konvoyuna saldırı: En az 50 ölü

Mısır’da güvenlik güçlerini hedef alan silahlı saldırıda en az 50 polis ve asker hayatını kaybetti.

21 Ekim 2017 19:13

Mısır'da güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, cuma akşamı ihbar alınan bir eve baskın düzenlemek üzere yolda olan polis ve askerlerden oluşan konvoy, pusuya düşürüldü ve silahlı saldırıya uğradı. Güvenlik birimleri ve doktorlardan edinilen bilgiye göre saldırıda en az 50 güvenlik mensubu hayatını kaybetti. Ölenlerin 21'inin polis, 29'unun ise asker olduğu aktarıldı.

Polis konvoyunun tahrip gücü yüksek patlayıcı ve roketlerle hedef alındığı saldırı, başkent Kahire'nin yaklaşık 300 kilometre güneybatısında bulunan Bahariya Vahası'nda gerçekleşti.

Saldırıyı doğrulayan Mısır İçişleri Bakanlığı, ölü ve yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

"Hasm Hareketi" iddiası

Yerel basına yansıyan haberlerde, saldırıyı Hasm Hareketi'nin üstlendiği iddia edildi. Ancak bu bilgi bağımsızlık kaynaklarca teyit edilemezken, AFP haber ajansı Hasm'a mâl edilen açıklamanın gerçek olmadığını bildirdi. Hasm Hareketi'nin genelde açıklamalarını yaymak için kullandığı Twitter hesabının da 2 Ekim'den bu yana aktif olmadığı görüldü.

Hasm Hareketi, Kahire'de güvenlik ve yargı mensuplarına düzenlediği saldırılarla biliniyor.

Öte yandan Mısır güvenlik güçleri, Sina Yarımadası‘nda da militanlara yönelik baskınlar düzenledi. Bu baskınlarda aralarında IŞİD militanlarının da bulunduğu iki büyük grup tespit edildiği kaydedildi. Sina Yarımadası'nın kuzeyinde etkili olan Ensar Beyt el Makdis 2014 yılında IŞİD'e biat ettiğini açıklamıştı.

dpa/AFP/Reuters, BD/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MısırKahireBahariya VahasıBakanlığıHareketi&quot;Hasm HareketiAFPHasmHareketiTwitterEkimHareketi KahireSina Yarımadası&lsquo;ndaIŞİDYarımadasıEnsar BeytMakdisBD/CÖDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24