Mısır'da kilise önüne konan patlayıcı can aldı

El Ahram gazetesinin haberine göre Mısır'ın başkenti Kahire'de bir Kıpti kilisesinin önüne konan patlayıcıyı etkisiz hale getirmeye çalışan polis memuru hayatını kaybetti. Mustafa Abid adlı polisin bomba imha uzmanı olarak görev yaptığı belirtiliyor. Kıptilerde Noel yortusuna iki gün kala meydana gelen olayda iki polis memuru da yaralandı.

Fransız haber ajansı AFP'nin güvenlik çevrelerinden edindiği bilgilere göre olay Kahire'nin Nasr City adlı ilçesinde bulunan El Esra ve Ebu Siffin Kilisesi önünde meydana geldi. Bir çanta içinde patlayıcının bulunması üzerine güvenlik görevlilerinin önce kilise ve caddeyi güvenlik çemberi içine aldığı belirtiliyor. Çantaya müdahale edildiği sırada meydana gelen patlamada bomba imha ekibini yöneten Mustafa Abid'in hayatını kaybettiği kaydediliyor.

2013 yılında Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin darbeyle görevden uzaklaştırılması sonrasında güvenliğin kırılgan olduğu Mısır'da Kıptiler sık sık saldırılara maruz kalıyor. Kasım ayı başında Hristiyan hacıları taşıyan bir otobüse saldırı düzenlenmiş, saldırıda 7 kişi ölürken 7 kişi de yaralanmıştı. Sorumluluğunu IŞİD'in üstlendiği saldırıda ölenlerden altısı Kıpti biri ise Anglikan Hristiyan olarak kayıtlara geçmişti.

100 milyon nüfuslu Mısır'da nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu Hristiyanlar oluşturuyor. Mısır'da Kıpti kiliselerinde güvenlik önlemleri Pazartesi günü yeni yıl kutlamaları nedeniyle artırılmıştı. Darbeyle göreve gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin Pazar günü Kahire'nin 45 kilometre doğusundaki bir katedralin açılışını yapması bekleniyor.

dpa, AFP /EC, BW

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