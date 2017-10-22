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Dünya

Mısır’da 16 polis çatışmada hayatını kaybetti

İstanbul, 22 Ekim (DHA) – Mısır’ın batı bölgesinde bulunan Bahariya Çölü'nde polis ve militan gruplar arasında çıkan çatışmada 16 polis hayatını kaybetti

22 Ekim 2017 14:40

İstanbul, 22 Ekim (DHA) – Mısır’ın batı bölgesinde bulunan Bahariya Çölü\'nde polis ve militan gruplar arasında çıkan çatışmada 16 polis hayatını kaybetti. Bu sene yapılan en ölümcül saldırılardan biri olan baskında ayrıca birçok yaralı olduğu bildirildi.
Baskın cuma günü, başkentin güney bölgesindeki Bahariya Çölü\'nde gerçekleşti. Güvenlik güçlerinin Bahariya Çölü\'nde gizlenen bir militan grubu olduğu bilgisini almasıyla çıkan arbedede polisler, el bombaları ve silahlarla bekleyen militan güçleri tarafından pusuya düşürüldü.
Mısır İçişleri Bakanlığı\'nın yaptığı açıklamaya göre Cuma günü yapılan baskında 16 polisin öldüğü ve 13 polisin yaralandığı bildirildi. Ayrıca 13 militanın da öldürüldüğü verilen bilgiler arasında.

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