Mısır yolcu uçağının enkaz parçalarına ulaşıldı



Özel donanımlı “John Lethbridge” adlı arama gemisinin, içinde 56 yolcu ve 10 mürettebatı ile düşen Mısır yolcu uçağının enkaz parçalarını dağılmış olarak Akdeniz'de bulduğunu açıkladı.

Enkaz parçalarına ilişkin ilk görüntülü kayıtların Mısır'daki Araştırma Komisyonu'na iletildiği, enkaz alanının bir haritasının da çıkartılmakta olduğu öğrenildi.

Haziran ayının başlarında bir kara kutudan sinyaller geldiği saptanmıştı. Kara kutunun bulunması için Akdeniz'e açılan Fransız Deep Ocean Search firmasına bağlı sonar donanımlı özel tekniğe sahip “John Lethbridge” adlı gemi 6 bin metre derinliğe kadar araştırma yapabiliyor. Gemi, uçağın enkaz parçalarını yerinin tespit edildiğini edildiğini bildirdi.

Kara kutular kaza düğümünü çözecek mi?

MS804 sefer sayılı A320 Airbus tipi yolcu uçağının düşüş sebebi hâlâ aydınlatılabilmiş değil. Çıkartılacak kara kutunun bu konuda önemli bilgiler vermesi ümit ediliyor. 19 Mayıs’ta Paris Charles de Gaulle Havaalanı’ndan kalktıktan sonra Yunanistan’ın güneyinde irtibatın kesildiği uçağın düşmesinin hemen öncesinde yangın alarmının devreye girdiği iddia edilmişti. Ancak uçakta bir patlama meydana geldiğine ilişkin iddiaların spekülasyon olduğuna dikkat çekiliyor.

Enkazın kaldırılması güç

Mısır Araştırma Komisyonu uçuş seyir kayıtlarının bulunduğu kara kutunun ve konuşmaların kayıt edilmiş olduğu cihazın 24 Haziran'a kadar sinyal göndermeye devam edeceğini açıkladı. Ancak uçağın ana gövdesinin bulunmasının veya karaya çıkarılmasının oldukça zor olduğuna işaret ediliyor. Aramalar 74 kilometre karelik bir alanda sürdürülürken, bazı yerlerde derinliğin 3 bin metreyi bulmasının aramaları zorlaştırdığı belirtiliyor.

Cesetlere ilişkin bir ize rastlanmadı

Geçen ay Akdeniz'de küçük enkaz parçaları ile yolculara ait olduğu sanılan eşyalar bulunmuştu. Ancak kurbanların cesetlerine ilişkin bir ize henüz rastlanmadı.