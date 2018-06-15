Mısır - Uruguay: 0-1

EKATERINBURG,(DHA)

STAT: Ekaterinburg Arena

HAKEMLER: Bjorn Kuipers, Sander Van Roekel, Erwin Zeinstra

MISIR: Shenawy - Ali Gabr, Hegazy, Ahmed Fathy, Mohamed Shafy, Hamed (Dk. 50 Morsy), Elneny, Abdalla, Trezeguet, Mohsen (Dk. 53 Kahraba), Warda (Dk. 82 Sobhi)

URUGUAY: Muslera - Jose Gimenez, Godin, Varela, Caceres, Bentancur, Nahitan Nandez (Dk. 58 Sanchez), De Arrascaeta (Dk. 59 Rodriguez), Matias Vecino (Dk. 87 Torreira), Luis Suarez, Cavani

GOL: Dk. 89 Gimenez (Uruguay)

SARI KART: Hegazy (Mısır)

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu ilk hafta maçında Uruguay, Mısır\'ı 1-0 mağlup ederek ilk maçından galibiyetle ayrıldı. 89\'uncu dakikada Gimenez\'in kaydettiği golle maçı kazanan Uruguay\'da Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera, 90 dakika forma giydi. Mısır\'da ter döken Kasımpaşalı futbolcu Trezeguet de 90 dakika sahada kaldı.

9\'uncu dakikada gelişen Uruguay atağında Cavani\'nin rakip ceza sahasının hemen dışından çektiği şutu kaleci El Essam kurtardı.

24\'üncü dakikada Uruguay üstünlük şansını kaçırdı. Müsait pozisyonda ceza sahasında topla buluşan Suarez\'in şutu auta çıktı.

29\'uncu dakikada Uruguay, Vecino\'un uzak bir mesafeden kaleyi yokladığı pozisyonda golü bulamadı. Vecino\'nun şutu auta gitti.

İlk yarı 0-0\'lık eşitlikle tamamlandı.

46\'ncı dakikada Cavani\'nin havadan ceza sahası içeri gönderdiği topta Suarez kaleci ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı. Yıldız oyuncunun şutunu kaleci çeldi.

73\'üncü dakikada Cavani\'nin pasında Suarez ceza sahası içinde topla buluşurken, kaleciyi geçme çabası başarılı olmadı ve top Shenawy\'de kaldı.

83\'üncü dakikada Suarez\'in pasında Cavani\'nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşu kaleci kurtardı.

88\'inci dakikada Cavani\'nin kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

89\'uncu dakikada Sanchez\'in kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselerek kafa vuran Gimenez fileleri sarstı: 0-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Uruguay mücadeleden 1-0\'lık galibiyetle ayrıldı.