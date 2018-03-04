Misafirlikte gözaltına alındı, suçsuz olduğu 1,5 yıl sonra anlaşıldı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesinde yaşayan Fevzi Deveci (18), mide ameliyatı olan arkadaşını ziyarete gittiği binada, polisin düzenlediği uyuşturucu baskınında gözaltına alındı. Misafirlikteyken kendini polis merkezinde bulan Deveci, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan yargılandığı davada, 1,5 yıl sonra beraat etti.

Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Fevzi Deveci, 2016 yılının Eylül ayında birlikte çalıştığı, mide ameliyatı olan arkadaşı Recep Kaçan’ın 2. Kadriye Mahallesi’ndeki evine ziyarete gitti. Bu sırada polis, Kaçan\'ın ikinci katında oturduğu binanın zemin katına, uyuşturucu baskını düzenledi. Gürültü üzerine aşağıya inen Deveci, polis tarafından zemin kattaki kişilerle birlikte gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Deveci ile diğer şüpheliler hakkında İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan dava açıldı. Yaklaşık 1.5 yıl süren davada tutuksuz yargılanan Deveci, beraat etti.

\'SİGARA DAHİ İÇMİYORUM\'

Suçsuz olduğunun anlaşılması nedeniyle mutlu olduğu belirten Deveci, \"Birlikte hurdacılık yaptığım arkadaşım mide ameliyatı olduğu için ziyarete gitmiştim. Misafirlikteyken binanın zemin katına uyuşturucu baskını yapıldı. Ben de aşağıya inince gözaltına alındım. 1,5 yıl yargılandığım davadan beraat ettim. Adalet yerini buldu. Ben uyuşturucu değil, sigara bile kullanmıyorum. Hurdacılık yaparak anneme bakıyorum. En büyük üzüntüm, dava sürecinde annemin hastalanması\" dedi.

\'TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ\'

Deveci’nin avukatı Abdi Yaşar, müvekkilinin suçsuzluğunu kanıtladıklarını belirterek, \"Müvekkilim bir apartmanın zemin katına düzenlenen uyuşturucu baskınında gözaltına alındı. Oysaki müvekkilim ameliyat olan arkadaşını ziyarete gitmiş. Arkadaşının hastane raporlarını savcılığa sunduk. Orada serbest kaldı, ancak sonrasında ‘uyuşturucu satışı yapmak’ suçlamasıyla 1.5 yıl boyunca yargılandı. Suçsuzluğunu kanıtladık ve beraat etti. Ancak bu süreçte telafisi olmayan mağduriyetler yaşadı. Annesine hurdacılık yaparak bakıyor. Annesi kalp hastası oldu. Önümüzdeki günlerde açık kalp ameliyatı olacak. İlerleyen günlerde yaşanan mağduriyetlerden dolayı maddi ve manevi tazminat davası açacağız\" diye konuştu.

\'DAVA NEDENİYLE HASTALANDIM\'

Oğlunun durumuna üzüldüğü için hasta olduğu anlatan anne İlknur Ertener ise, \"Oğlum 1,5 senedir yargılanıyor. Dava yüzünden hastalandım. Kalp ameliyatı olacağım. Yaşadığım acılara rağmen beraat ettiği için sevinçliyim\" dedi.



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