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Yaşam

Misafirlik için gittiği evde bıçaklanarak öldürüldü!

Alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma, Suriyeli Muhammet Halil'in canına mal oldu

02 Ekim 2016 21:42

Şanlıurfa'da bir Suriyeli, misafirlik için gittiği evde bıçaklanarak öldürüldü.

Suriyeli Muhammet Arap Halil (35), arkadaşlarının evine misafirliğe gitti. Bir süre sonra Halil ve evdeki arkadaşları arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Halil'in cesediyle karşılaştı.

Halil'in cenazesi Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, 15 kişiyi gözaltına aldı.

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