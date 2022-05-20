Miralem Pjanic Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, siyah-beyazlılara veda etti.

Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Instagram hesabından bir paylaşım yaparak bu gelişmeyi duyurdu. Tecrübeli futbolcu yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş... Veda vakti geldi, hatta çok çabuk geldi. Sizlerden ayrılacağım için çok üzgünüm. Ben Beşiktaş'ın her zaman taraftarı olarak kalacağım. Ben, oğlum ve bütün ailem... İnanıyorum ki gelecekte yollarımız tekrar kesişecek. Sonsuza kadar kalbimin en derin yerinde olacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Her zaman Kara Kartal" ifadelerini kullandı.

Miralem Pjanic, Beşiktaş formasıyla 26 maçta 4 asist üretti.