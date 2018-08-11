Minik kalbiyle mucizeye imza attı

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)-DÜNYADA 300 bin doğumda bir görülen nadir kalp hastalığı ALCAPA ile dünyaya gelen 5.5 aylık Selin bebek, 6 saatlik açık kalp ameliyatını başarıyla atlatarak sağlığına kavuştu. Hastalığın sinsi bir şekilde ilerlediğini belirten Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Özkan, \"Bu bebekler tedavi edilmezse yaşamın ilk yılında ya hayatlarını kaybeder ya da bir süre sonra kalp nakli adayı olurlar\" dedi.

Kırklareli\'nde yaşayan Bulgaristanlı Milena (38) ve İbrahim Deniz (39) çifti bir yıl önce dünya evine girdi. Çift, geçtiğimiz mart ayında Selin adını verdikleri kız bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Sorunsuz geçen hamilelik döneminin ardından dünyaya gelen Selin bebeğin rutin muayenesinde beklenmedik bir hastalık ortaya çıktı. Doktoru tarafından kalbinden ses geldiği fark edilen Selin bebeğin hastalığı 1.5 ay süren tetkiklerin ardından tespit edildi. ALCAPA adı verilen ve 300 bin doğumda bir görülen hastalıkla hayata gözlerini açan Selin bebek, tedavi için ailesi tarafından İstanbul\'a getirildi. Medicana Bahçelievler Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Özkan tarafından muayene edilen minik Selin, hızlı bir şekilde ameliyata alındı. 6 saat süren ameliyat ve 14 günlük yoğun bakım sürecinin ardından minik Selin sağlığına kavuştu.

\"14 GÜN SONRA GÖRDÜM GÖZYAŞLARINA BOĞULDUM\"

Hamilelik döneminde hiçbir sorun yaşamadığını söyleyen anne Milena Deniz, doğum sonrası ikinci ayında bebeğinin kalbinde bir ses hissedildiğini anlattı. Uzun süren test döneminin ardından 5\'inci ayda İstanbul\'a geldiklerini anlatan anne Deniz, \"Hastalığı ilk duyduğumda çok korktum, perişan oldum. Selin\'i ameliyata uğurlarken çok mutsuz oldum. 5 aylık bir bebeğin ameliyatı 6 saat sürdü. Bu beni çok üzdü. Benim için bir anne olarak çok zordu. Ardından 14 gün yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakıma girip onu ilk gördüğümde çok ağladım. Ama şu an toparlıyor ve bu bizi çok mutlu ediyor. Bundan sonra tek isteğim onu sağlıklı olması\" diye konuştu.

\"BİZİM İÇİN ÇOK ZOR BİR SÜREÇTİ\"

Kızının hastalığını öğrenir öğrenmez hastane hastane gezdiklerini belirten baba İbrahim Deniz ise, ameliyat kararının kendileri için çok zor olduğunu söyledi. \"5 aylık bebeğimizi doktorlara emanet ettik\" diyen baba Deniz, \"İlk duyduğumuzda hastalığın nadir olduğunu öğrenince çok telaşlandık. Bizim için zorlu bir süreçti. 14 günlük yoğun bakım sürecinin tarifi yok. O iki haftada perişan olduk ama Selin sağlığına kavuştu ve biz şu anda çok mutluyuz. Kızımızın her gün biraz daha toparladığını gördükçe daha da seviniyoruz. O iyi olacak bizler de kendimizi toplayacağız\" ifadelerini kullandı.

\"YORGUN BİR KALBE SAHİPTİ\"

Selin Deniz\'in hastaneye getirildiğinde yorgun bir kalbe sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Süleyman Özkan, \"Bebeğimizin ameliyatını ilk 6 ayda yapmış olsak da kalbi oldukça yorgundu. Kalbi besleyen damarları ameliyat ile temiz kanın çıktığı yere bağladık. Kalp eski gücüne kavuştu. Artık normal bir bebek gibi büyümesi devam edecek. Uyum ameliyat ardından başladı. Selin bebek yorgun kalbe sahipti, toparlanması zaman aldı ama şimdi oldukça iyi bir durumda\" değerlendirmesinde bulundu.

\"HASTALIK SİNSİ BİR ŞEKİLDE SEYREDİYOR\"

ALCAPA adı verilen kalp hastalığının doğum sonrası ilk 6 ayda tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özkan, \"Sinsi seyreder ve başlangıçta klinik bir belirti vermeyebilir. Ne zaman kalp hastalığı ileri döneme gelirse o zaman sinyal daha belirginleşir. O zaman da bizim cerrahi açıdan yapacağımız bir şey kalmaz. Çünkü hayatın devamı için kalbin sol tarafı esastır. Bu kısım hastalık nedeniyle bebeklikten itibaren temiz kan ile karşılaşamaz. Kirli, oksijen olmayan kanla beslenir. Dolayısıyla bebek kalbi o kirli kan ile büyümek zorunda kalır. Kalbin kirli kanla beslenip büyümesi sonucu güçsüz kalmasına sebebiyet verir. Bu bebekler tedavi edilmezse yaşamın ilk yılında yüzde 90 hayatlarını kaybederler. İlerleyen dönemde ise bebekler kalp nakli adayı olurlar\" ifadelerini kullandı.

KİLO ALMIYOR VE KUSUYORSA DİKKAT!

Selin bebeğin sağlığına kavuştuğunu yaşıtları gibi hayatına devam edeceğini belirten Özkan, aileleri şu sözlerle uyardı:

\"Bebek bir yaşına geldiği halde yürüyemiyor, kilo alamıyorsa tedavide biraz geç kalmış olabiliriz. Bebek ilk aylarda kilo alamıyorsa, beslenmesi bozuk ve yediğini kusuyorsa sık ya da zor nefes alıyorsa ailelerin mutlaka bir hekime başvurması lazım. Selin de bundan sonraki dönemi evinde geçirip ara ara kontrollerine gelecek, beslenmesi normale dönecek, aşılarını olacak, yürüme vakti geldiğinde yürüyecek, bir ay sonra kendine gelecek, onu normal bir hayat bekliyor.\"

ALCAPA NEDİR?

Kalbi besleyen koroner arterden en önemlisi sol taraftaki koroner arterin farklı bir yerden (akciğer damarı) oluşmasına verilen isim. Koroner arter, normal çıkması gereken yerden değil kirli kan olan büyük damardan çıkıyor. 300 bin doğumda bir görülen nadir bir hastalık. Tedavi edilmezse ölüm oranı oldukça yüksek. Sinsice seyrettiğinden başlangıçta klinik bir belirti vermiyor. Erken tanı ve tedavi hayat kurtarıyor.

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