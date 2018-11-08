Minik eller 'ters lale' yetiştiriyor

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA\'da Fatih İlkokulu öğretmenleri ve 2\'nci sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan \'Gülümse Şirin\'im projesi ile nesli tükenme tehlikesi altında olan ters lalenin yaygınlaştırılması için iki bahçeye 300 adet lale soğanı dikildi.

Amasya kent merkezinde bulunan Fatih İlkokulu’nda hazırlanan \'Gülümse Şirin\'im Projesi kapsamında okul bahçesinde bulunan 100 metre karelik endemik bitkiler loleksiyon bahçesine 240 adet, Ferhat ile Şirin Müzesi bahçesinde belirlenen 10 metre karelik alana 60 adet olmak üzere toplamda 300 adet nesli tükenme tehlikesi altında olan \'ters lale\' soğanı dikildi. Projede Okul Müdürü Hasan Ilıcak, sınıf öğretmenleri Gülgün Sönmez, Mehtap Ürgüp ve müdür yardımcısı Seyit Ahmet Kanık görev aldı.

Projedeki amacın, Türkiye’de sadece birkaç ilde doğal ortamında yetişen, nesli tükenme tehlikesinde olduğundan koruma altına alınan, yurtdışına çıkarılması, satılması çıkarılan yasalarla engellenmeye çalışılan ters lalelerden \'Fritillaria Persica ve Fritillaria İmperialis\' isimli iki türünün Amasya\'da yetiştirilip çoğaltılmasının sağlanması olduğu belirtildi. Bu çalışma ile öğrencilere çevre bilinci ve saygısının kazandırılmak istendiği de belirtildi.

\'AĞLAYAN ŞİRİN YA DA \'AĞLAYAN GELİN\' ADIYLA BİLİNİYOR

Kendi elleriyle diktikleri ters lale soğanlarına can suyunu veren öğrenciler bu anın heyecanını yaşadı. Proje sorumlusu sınıf öğretmeni Gülgün Sönmez, ters lale soğanlarını Şanlıurfa\'dan getirdiklerini belirterek \"Amacımız nesli tükenmekte olan bitki türlerini yetiştirmekti, yaptığımız araştırmalar sonucunda \'ters lale\' diye bilinen ülkemizde sadece Hakkari ve Adıyaman yörelerinde yetişen \'ağlayan şirin\', \'ağlayan gelin\' adıyla da bilinen ters lalemizi yetiştirmek istiyoruz. Çocuklarımızda çevre bilinci ve çevre duyarlılığı oluşturmak, nesli tükenmekte olan bitkilere dikkat çekmek amacıyla onlarla birlikte güzel bir projeye adım atmak istedik. İnşallah projede güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Mart-Nisan ayı gibi \'ters lale\'lerimiz çıkmaya başlayacaklar \" dedi.

YÜKSEK YAMAÇLI DAĞLARDA YETİŞİYOR

Bitkinin Türkiye’de Tunceli, Malatya ve Elazığ gibi yörelerde de yüksek yamaçlı dağ kesimlerinde nadir olarak yetiştiğini belirten Sönmez, \"Endemik bir bitki türü, endemik bitki türü belirli bir bölgede yetişen bir bitki türü anlamına gelmektedir. İnşallah ters lalelerimizi ektik. Mart-Nisan ayı gibi olumlu sonuçlarını alacağımızı umuyoruz\" dedi.

Anadolu\'da yetişen en özel çiçeklerden biri olan ters lale, \'Kerbela çiçeği\' ya da \'Ağlayan gelin\' olarak da adlandırılıp hüznün sembolü olarak da kabul ediliyor. Ters laleler Türkiye\'de Hakkari, Van, Bitlis, Adıyaman, Malatya, Tunceli, Elazığ’ın yüksek rakımlı yerlerinde doğal ortamında yetişiyor. Endemik bitki olma özelliği taşıyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ters laleler Anadolu dışında Pakistan, İran, Afganistan ve Rusya\'da da bulunuyor. Ters lale, bin ile 3 bin metre yükseklikteki bölgelerde yetiştirilebiliyor.



FOTOĞRAFLI