Mina Ceran'dan Hakan Baş-Bensu Soral açıklaması

2018'de nikah masasına oturan ünlü oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş'ın evliliğindeki krizde adı geçen Mina Ceran, açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var." diyen Bensu Soral ile Hakan Baş'ın evlerini ayırdığı iddia edilmişti.

Baş'ın, Mina Ceran ile Emirgan'da eğlenirken görülmesinin ardından, iş insanının Ümraniye'de oturan sosyal medya fenomeni için Avrupa Yakası'nda; Göktürk'te lüks bir ev kiraladığı öne sürüldü.

İddiaları yalanlayan Mina Ceran, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde gündemi meşgul eden tamamen asılsız haberlerin karşısında sessizliğimi koruma sebebim; ilgili haberlerde bahsi geçen diğer şahıslara ve kendime olan saygımdandır. Bu konuyla ilgili gerekli açıklamayı diğer şahıslar zaten yaptılar... Ancak özellikle dün ve bugün çıkan bazı haberler konuyu çok farklı boyutlara taşımış olup, şahsım tarafından müdahaleyi gerektirecek konuma getirmiştir. Ayakları üzerinde duran genç bir kadın olarak, kendi emeğimle yerleştirdiğim ve kardeşimle beraber yaşadığım evim için yapılan yakıştırmaları üzülerek takip ettim. Genç bir kadının kendi parasını kazanıp, kendi evine kimseden destek görmeden yerleşmesini kabul etmek bu kadar mı zor?"