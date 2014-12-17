Milliyet'te işten çıkarmalar başladı

Doğan Medya'da küçülme politikası gereği başlayan tenkisat, Demirören Grubu'na da sıçradı. Milliyet Gazetesi Cadde eki genel yayın yönetmeni ve yazı işleri çalışanlarının işine son verildi.

Mynet'teki habere göre, geçtiğimiz Ağustos ayında deneyimli gazeteci Ufuk Şanlı ve Baydu Can ile yollarını ayıran Milliyet Gazetesi'nde işten çıkarmalar tekrar başladı. Önce Doğan grubu ardından da Demirören grubundaki işten çıkarmalar yeni yıl öncesinde hızlanırken, Milliyet Gazetesi'nde altı kişinin çıkışı verildi.

İşten çıkarılanlar arasında Yazı İşleri Müdürü İlke Gürsoy, Cadde eki yayın yönetmeni Şirin Sever, Görsel Yönetmen Ersoy Diyar, Gece Yazı İşleri Editörü Can Doker, İstihbarat Servisi'nde görev yapan muhabirler Savaş Akın ve Esengül Demirbaş, ekonomi servisinde sayfa sekreteri olarak görev yapan Atilla Karaca ile Yazı İşleri'nden Koray Nergiz bulunuyor.

Gazete çalışanlarından Yazı İşleri Editörü Can Şişman'ın da işine son verildiği haberleri geldi, ancak bu bilginin doğru olmadığı ve Şişman'ın görevine devam ettiği öğrenildi.

Gazeteciler.com'daki habere göre, gazetenin Ekonomi Servisi'nin deneyimli editörü Ayfer Yıldız Özdemir ise görevinden istifa etti.

Cadde'nin Genel Yayın Yönetmeni görevden alındı

Medya dünyasına bomba gibi düşen bir başka işten çıkarma haberi de Cadde ekinden geldi. Bir yıl önce Milliyet Gazetesi Cadde Ekinin genel yayın yönetmeni olan Şirin Sever'in görevine son verildi. Sever, Sabah Gazetesi Günaydın ekinin Genel Yayın Yönetmeni'yken, Gezi olayları sırasında attığı tweet'ler nedeniyle görevine son verilmiş ve bir süre sonra Milliyet Gazetesi'ne transfer olmuştu.

36 kişi işten çıkarıldı, 120 kişi sırada

Geçtiğimiz Ekim ayında başlaşan ilk tensikat dalgası D Yapım‘ı vurmuş, D Yapım’da görev yapan teknik elemanlardan 36 kişi işten çıkartılmıştı. O günlerde medyada dolaşan iddialara göre işten çıkarılan kişilerinin sayısının 120′yi bulacağı iddia edilmişti. Gruba bağlı gazete, dergi, ajans ve televizyonlarda yöneticilerden tensikat listeleri istendiği ve yıl sonuna kadar grupta yüzlerce çalışanın işsiz kalacağı öne sürülmüştü.