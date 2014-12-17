T24 LogoT24 Logo
Gündem

Milliyet'te işten çıkarmalar başladı

Milliyet Gazetesi'nde yazı işleri, istihbarat ve ekonomi servislerinden ismin çıkışı verildi

17 Aralık 2014 18:28

Doğan Medya'da küçülme politikası gereği başlayan tenkisat, Demirören Grubu'na da sıçradı. Milliyet Gazetesi Cadde eki genel yayın yönetmeni ve yazı işleri çalışanlarının işine son verildi.

Mynet'teki habere göre, geçtiğimiz Ağustos ayında deneyimli gazeteci Ufuk Şanlı ve Baydu Can ile yollarını ayıran Milliyet Gazetesi'nde işten çıkarmalar tekrar başladı. Önce Doğan grubu ardından da Demirören grubundaki işten çıkarmalar yeni yıl öncesinde hızlanırken, Milliyet Gazetesi'nde altı kişinin çıkışı verildi.

İşten çıkarılanlar arasında Yazı İşleri Müdürü İlke Gürsoy, Cadde eki yayın yönetmeni Şirin Sever, Görsel Yönetmen Ersoy Diyar, Gece Yazı İşleri Editörü Can Doker, İstihbarat Servisi'nde görev yapan muhabirler Savaş Akın ve Esengül Demirbaş, ekonomi servisinde sayfa sekreteri olarak görev yapan Atilla Karaca ile Yazı İşleri'nden Koray Nergiz bulunuyor.

Gazete çalışanlarından Yazı İşleri Editörü Can Şişman'ın da işine son verildiği haberleri geldi, ancak bu bilginin doğru olmadığı ve Şişman'ın görevine devam ettiği öğrenildi.

Gazeteciler.com'daki habere göre, gazetenin Ekonomi Servisi'nin deneyimli editörü Ayfer Yıldız Özdemir ise görevinden istifa etti.

 

Cadde'nin Genel Yayın Yönetmeni görevden alındı

 

Medya dünyasına bomba gibi düşen bir başka işten çıkarma haberi de Cadde ekinden geldi. Bir yıl önce Milliyet Gazetesi Cadde Ekinin genel yayın yönetmeni olan Şirin Sever'in görevine son verildi. Sever, Sabah Gazetesi Günaydın ekinin Genel Yayın Yönetmeni'yken, Gezi olayları sırasında attığı tweet'ler nedeniyle görevine son verilmiş ve bir süre sonra Milliyet Gazetesi'ne transfer olmuştu.

 

36 kişi işten çıkarıldı, 120 kişi sırada

 

Geçtiğimiz Ekim ayında başlaşan ilk tensikat dalgası D Yapım‘ı vurmuş, D Yapım’da görev yapan teknik elemanlardan 36 kişi işten çıkartılmıştı. O günlerde medyada dolaşan iddialara göre işten çıkarılan kişilerinin sayısının 120′yi bulacağı iddia edilmişti. Gruba bağlı gazete, dergi, ajans ve televizyonlarda yöneticilerden tensikat listeleri istendiği ve yıl sonuna kadar grupta yüzlerce çalışanın işsiz kalacağı öne sürülmüştü.

ETİKETLER

milliyetgazetebasınmedyaişten çıkarmatenkilatdoğan grubuküçülmeyazı işleriistihbaratekonomicadde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24