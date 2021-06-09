Milliler, Almanya kampını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, Almanya kampını tamamladı. Ay-yıldızlılar, bugün İtalya'nın başkenti Roma'ya gidecek ve İtalya müsabakasını beklemeye başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesinde Almanya'da yaptığı kampı bu sabahki antrenman ile tamamladı. Almanya'nın Harsewinkel kentindeki Hotel Klosterpforte'de konaklayan Kırmızı-beyazlılar, son çalışmasını da buradaki sahada yaptı. Basına kapalı olan çalışmaya tüm takım katıldı.

Bu antrenmanla Almanya kampındaki son çalışmasını yapan ay-yıldızlı ekip, TSİ 16.00'da Paderborn Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Roma'ya hareket edecek.