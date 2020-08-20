Millî Savunma Bakanlığı'ndan 'Oruç Reis' paylaşımı

Millî Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de araştırma yapan Oruç Reis gemisine ilişkin paylaşımında fırkateyn ve korvetlerin kararlılıkla koruma görevine devam ettiği vurgusunda bulundu.

Millî Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında araştırma yapan Oruç Reis gemisine ilişkin paylaşım yaptı.

"Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında araştırma yapan ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verilen paylaşımda Oruç Reis gemisinin yeni fotoğrafları da paylaşıldı.