Milli Savunma Bakanı: Türk halkının F-4 uçaklarına güveni kalmadı

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Konya’da 2 pilotun şehit olduğu askeri uçak kazasına ilişkin, “Bu F-4 uçaklarına olan Türk halkındaki güven ortadan kalkmıştır. Bundan sonra bu uçaklar, kullanılırken iki sefer düşünmek gerekli diye düşünüyorum. Bununla ilgili Kuvvet Komutanlarımız ve Genelkurmay Başkanımız gereğini yapacaktır” dedi.

Resmi temaslar için Irak ’ın Erbil kentinde bulunan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Malatya’daki olaydan sonra şimdi bu Eskişehir’deki olayın da olması dolayısıyla bu uçaklara olan, ne kadar güvenli olmuş olursa biz onun modernizasyonunu yapmıştık. Bakımlı olduğunu söylüyorduk. Uçakların bakımlı olması önemlidir. Yaşı önemli değildir diyorduk. Ancak genelde bir de algı, gerçeğin gönüne geçer bazen. İşte şimdi bu F-4 uçaklarına olan Türk halkındaki güven ortadan kalkmıştır. Bundan sonra bu uçaklar, kullanılırken iki sefer düşünmek gerekli diye düşünüyorum. Bununla ilgili Kuvvet Komutanlarımız ve Genelkurmay Başkanımız gereğini yapacaktır. Tekrar şehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.”

Genelkurmay Başkanlığı, Eskişehir’den planlı eğitim uçuşu için kalkan F-4E 2020 uçağının Konya Atış Sahasında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını, kazada Kurmay Yüzbaşı Pilot Mustafa Tanış ile Kurmay Yüzbaşı Pilot Mustafa Delikanlı’nın şehit olduğunu açıklamıştı.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 26 Şubat’ta 2 F-4 askeri uçağın düşmesi sonucu 4 pilot şehit olmuştu.