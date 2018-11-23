Milli judocu İrem Korkmaz ilk maçında yenildi

ANKARA / DHA

Milli judocu İrem Korkmaz, Grand Slam\'de ilk müsabakasında mağlup oldu.

Japonya\'nın Osaka kentinde düzenlenen Grand Slam müsabakalarının ilk gününde tatamiye çıkan kadılar 72 Kg\'daki judoka İrem Korkmaz, ilk maçında yenildi. İlk tur müsabakasında Taylandlı K. Warasiha ile karşılaşan Korkmaz, rakibi karşısında taktik oyun yapamadı ve mağlup oldu.

Grand Slam\'de yarın kadınlar: 70 Kg\'da Büşra Katipoğlu ilk maçında İspanyol M. Bernabeu mücadele ederken, erkekler 73 Kg\'da Bilal Çiloğlu ile 81 Kg\'da Vedat Albayrak kura gereği ilk turda maç yapmayacaklar.