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Spor

Milli futbolcu Melike Pekel PSG'de!

22 yaşındaki kadın milli futbolcu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan ekipte forma giyecek

20 Temmuz 2017 17:12

Geçen sezon Fransa Kadınlar 1. Ligi'nde Metz forması giyen milli futbolcu Melike Pekel, Avrupa kadın futbolunun en büyük takımlarından olan Paris-Saint Germain'e transfer oldu.

Avrupa Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon finale kalan PSG, Lyon ile finalde karşılaşmış ve normal süresi 0-0 biten maçta seri penaltı vuruşlarıyla 7-6 mağlup olmuştu.

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22 yaşındaki Melike Pekel'in geçen sezon forma giydiği Metz, geçen sezon Fransa Kadınlar Ligi'nde 22 maçta 12 puan toplayarak sonuncu olmuştu.

 

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