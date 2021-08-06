Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti; yerine Prof. Dr. Mahmut Özer atandı!

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Prof. Dr. Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istifa etti, yerine Prof. Dr. Mahmut Özer'in atandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'na üç bakan yardımcısı ataması yaptı.

CumhurbaşkanıErdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Ziya Selçuk'un 'görevden af talebinin kabul edildiği' bildirilirken, Milli Eğitim Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in atandığı açıklandı.

Kararda, "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü ve 106 ncı maddeleri gereğince atanmıştır" denildi.

İstifadan önce Ziya Selçuk'un yardımcısı olan Prof. Dr. Mahmut Özer, ÖSYM Başkanlığı ve Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmıştı.

Erdoğan Milli Eğitim Bakanlığı'na 3 bakan yardımcısı atadı. Prof. Dr. Petek Aşkar, Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Dr. Sadri Şensoy'u bakan yardımcısı olarak görevlendirdi.

"Selçuk yetkisizlikten yakındı, bazı tarikat ve cemaatlerin bakanlıktaki faaliyetlerinden rahatsızdı"

Ankara kulislerine yansıyan bilgilere göre, Ziya Selçuk'un bakanlıktaki bazı gelişmelerden rahatsız olduğu ve istifa kararını bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyurmuştu.

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, internet sitesi Yetkin Report'taki yazısında Selçuk'un durumuna ilişkin şu kulisleri paylaşmıştı:

"Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yetkisinin olmadığından sitem etti ve bundan bıkmış durumda. Yakın çevresine de söylemiş bunu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidip 'Ben bu görevi yapamıyorum', o da 'Uygun zamanda alırız' demiş. Ziya Selçuk'un tek şikâyeti bu değilmiş. Bazı tarikat ve cemaatlerin Milli Eğitim Bakanlığı içindeki faaliyetlerinden rahatsız. Bazı yolsuzluk iddialarının üzerine gittiği için de AK Parti teşkilatından şikayetler geliyormuş hakkında."

Mahmut Özer kimdir?

5 Mayıs 1970 yılında Tokat'ta doğan Mahmut ÖZER, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden (1992) mezun olmuştur.

1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında Elektronik Mühendisi olarak görev yapmıştır. Yüksek Lisans ve Doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında sırasıyla 1996 ve 2001 yıllarında tamamlamıştır.

1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, 2002-2010 yıları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

28 Kasım 2010-4 Ekim 2017 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olan Özer, 1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı yapmıştır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan vekilliği ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyeliği görevlerini de yürüten Özer, 4 Ekim 2017 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı görevine atanmıştır.

Halen İslam Dünyası Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkanı olan Özer, 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanmıştır.