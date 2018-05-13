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Spor

Milli badmintonculardan 1 altın, 1 bronz madalya

İSTANBUL / DHA 2020 Tokyo Olimpiyatı kota puan müsabakalarından Fz Forza Slovenia International 2018 Badminton Turnuvası 10 - 13 Mayıs tarihleri arasında Slovenya'nın Medvode şehrinde sona erdi

13 Mayıs 2018 18:58

İSTANBUL / DHA

2020 Tokyo Olimpiyatı kota puan müsabakalarından Fz Forza Slovenia International 2018 Badminton Turnuvası 10 - 13 Mayıs tarihleri arasında Slovenya\'nın Medvode şehrinde sona erdi.
4 gün süren turnuvada 25 ülkeden 207 sporcu madalya mücadelesi verdi. Turnuva sonunda Tek Bayanlar kategorisinde Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin altın madalyanın, Tek Bayanlar kategorisinde Özge Bayrak Bronz madalyanın sahibi oldu.
Çift Bayanlar kategorisinde Şampiyon olan Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, sırasıyla Ukraynalı rakibi Yuliya Kazarinova-Valyeriya Masaylo, İngiliz rakibi Jessica Hopton-Jenny Moore, Danimarkalı rakibi Sophia Grundtvig-Amalie Cecilie Kudsk, Alman rakibi Eva Janssens-Stine Susan Küsper\'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Tek Bayanlar kategorisinde ise üçüncü olan Özge Bayrak, sırasıyla Alman rakibi Stine Susan Küspert, Taylandlı rakibi Porntip Buranaprasertsuk, Danimarkalı rakini Irina Amalie Andersen\'i mağlup etti. Ardından Çinli rakibi Ql Xuefei\'ye 2-1 mağlup olarak üçüncü oldu.
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, şampiyona hakkında yaptığı değerlendirmede, \"Bizlere kaynakları seferber eden başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak\'a, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan\'a ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu\'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, daha fazla başarı ve ülkemizin güzel insanlarına daha fazla hizmet için desteklerinin artarak devam etmesini diliyorum\" dedi.

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