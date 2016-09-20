Midilli'deki mülteci kampında yangın çıktı



Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacıların rotası üzerindeki Yunanistan'ın Midilli adasında bulunan Mora kampında yangın çıktı. Kamptaki 150 çocuk adanın başka bölgelerine nakledilirken yangında ölen ya da yaralanan olmadığı ve 3 bin ila 4 bin sığınmacının kamptan kaçmak zorunda kaldığı haber verildi. Kampın büyük bölümünün kül olmasına yol açan yangın geç saatlerde kontrol altına alınabildi.

Hafta sonunda 500 kadar ada sakini tıka basa dolu olan kampı protesto etmişti. Protestoya aşırı sağcı ‘Altın Şafak' partisinin üyeleri de katılmıştı. Pazartesi günü ise mülteciler arasında kavga çıkmış ve kampın bazı noktaları kundaklanmıştı. Yunan medyası çeşitli mülteci grupları arasındaki anlaşmazlığın kampın kundaklanmasıyla ilgili olduğunu ve son günlerde çıkan, mültecilerin Türkiye'ye gönderileceğine dair haberlerin gerginliği arttırdığını yazdı.

Türkiye'ye gönderilme endişesi

‘To Vima' gazetesinin haberinde yüzlerce mültecinin Türkiye'ye iade kararını protesto ettiği ve kamp dahilinde ve kamp dışındaki bir çok yerin ateşe verildiği belirtildi. Olaylar sırasında kamptan kaçan 300 dolayındaki mültecinin karaya sefer yapan feribotların kalktığı Mdilli limanına ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

Kampların çok fazla mülteciyi barındırması ve kamp sakinleri Türkiye'ye gönderilmekten korktuğu için Midilli adasındaki kamplarda gerginlik artmaktaydı. Şiddet olayları ve kavgalardan endişe duyan ada halkı kampların kapatılması için gösteri yapıyor.

20 Mart'tan itibaren Yunanistan'a kaçak giren yabancılar iltica başvurusunda bulunabildikleri ve işlemler uzadığı için şimdiye kadar Türkiye'ye sadece 500 dolayında mülteci gönderilebildi. Midilli adasındaki 1.500 kapasiteli Moria kampında 3 binden fazla mülteci barınıyor. Türkiye kıyıları yakınlarındaki Yunan adalarına sığınanların sayısı 13 bini buluyor.