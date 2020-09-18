Miami Heat final için bir adım daha attı

NBA'de Doğu Konferansı final serisinin ikinci maçında Miami Heat, Boston Celtics'i 106-101 mağlup ederek, seride 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Miami Heat'te Goran Dragic 25 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başarırken, Bam Adebayo 21, Duncan Robinson ise 18 sayıyla oynadı.

Boston Celtics'te Kemba Walker 23 sayıyla takımının en skoreri olurken Jason Tatum ve Jaylen Brown ise 21'er sayı ürettiler.

Normal sezondaki konferans derecesi 44 galibiyet, 29 mağlubiyet ile konferans yarı finallerine ulaşan takımlar arasında en kötü dereceye sahip olan Miami, Play-Off'ların en iyi takımı olarak öne çıktı.

İlk turda Indiana Pacers'ı 4-0'la süpüren, yarı finallerde Milwaukee Bucks'ı 4-1 geçen Miami, konferans finallerinin ilk iki maçında da Boston Celtics'i mağlup ederek, play-off'larda 1 mağlubiyete karşılık, 10 galibiyetle en iyi takım olarak göze çarptı.