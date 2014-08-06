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MHP'li Tuğrul Türkeş: Afedersiniz Ermeni olmak suç mu?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, “Afedersiniz Ermeni olmak suç mu?" başlıklı bir bildiri yayınladı

06 Ağustos 2014 21:50

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in MHP'nin sitesinde yayımlanan “Afedersiniz Ermeni Olmak Suç Mu?" adlı bir bildiri kaleme aldı.

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu olan Tuğrul Türkeş, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bir televizyon programında "hakkımda çok çirkin şeyler söylediler, affedersiniz 'Ermeni' imişim falan " laflarına ithafen kaleme aldığı bildiride Erdoğan'a "bilinçaltı sızıntı yapmakta ve bastırılan duygular bir anda dilinden dökülmektedir" dedi.

İşte Tuğrul Türkeş'in kaleme aldığı o bildiri: 

 

“Afedersiniz Ermeni olmak suç mu?"

Başbakan ve Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan dün gece bir ulusal televizyon kanalının konuğu idi.

Bilindiği üzere, dönem dönem Sayın Erdoğan'ın bilinçaltı sızıntı yapmakta ve bastırılan düşünceler bir anda dilinden dökülmektedir.

Dün geceki söyleşi esnasında da buna benzer bir durum yaşanmıştır. Kendisine yöneltilen bir sorunun ardından Sayın Erdoğan "hakkımda çok çirkin şeyler söylediler, affedersiniz 'Ermeni' imişim falan" cevabını vermiştir.

Bu vesileyle Sayın Erdoğan'ın süregelen ayrımcı üslubunun ve nefret dilinin sonuncu kurbanı da Ermeni kökenli vatandaşlarımız olmuştur.

Sayın Erdoğan'a 21.yüzyıldan haberlerimiz var: 'Ermeni' olmak bir suç, bir kusur, çirkinlik; ayıp veya günah değildir. Ait olduğumuz etnik ve kültürel gruplar Yüce Rabbimizin takdirinin bir neticesidir ve bunların haşa ayıplanması veya küçümsenmesi günahların en büyüğüdür. Kaldı ki bu sözler yasalarımıza göre de “Nefret Suçu” kapsamındadır.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı makamına aday olan bir şahsın böyle bir cümle sarf etmeye hakkı yoktur. Devlet sorumluluğu üstlenen veya üstlenmeye aday olanların varsa kişisel hezeyanlarını bir kenara bırakmaları zaruridir.

Üzülerek görmekteyiz ki, Sayın Erdoğan'ın nezdinde Alevi olmak da; Zaza olmak da; Musevi olmak da; Ermeni olmak da ağız kıvrılacak meselelerdir.

Afişe edilen ayrımcılık sürdükçe biz savunmasızların, azınlıkta olanların ve hor görülenlerin yanında yer almaya devam edeceğiz.

"Ben Türk vatandaşıyım" ve "Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlıyım" diyen herkes - etnik, dini ve mezhepsel aidiyetleri ne olursa olsun - bizim teminatımız altındadır.

Bölgemizin hassas süreçlerden geçtiği bu günlerde siyasi sorumluluk sahiplerini daha itidalli ve sağduyulu olmaya davet ediyoruz.

Sayın Başbakan'ın mevzubahis ayrımcı tavrını kınarken, Ermeni kökenli Türk vatandaşlarımıza da dayanışma mesajlarımızı gönderiyoruz.

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