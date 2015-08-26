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MHP'li Tanrıkulu, Davutoğlu'nun bakanlık teklifine 'Bu ne cüret' dedi, görevinden istifa etti!

'MHP Genel Başkan Yardımcısı’na böyle bir teklifin yapılması...'

26 Ağustos 2015 19:35

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kenan Tanrıkulu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bakanlık teklifini reddetti ve teklife tepki olarak partideki görevinden istifa etti.

Tanrıkulu istifasının ardından şu açıklamayı yaptı:

"Tarafıma Ahmet Davutoğlu tarafından bir mektupla teklif edilen Geçici Bakanlar Kurulu üyeliğini 26 Temmuz 2015 tarihinde kabul etmediğime dair yazımı Başbakanlığa iletmiş bulunmaktayım. Türkiye gelinen 13 yılın sonucunda ağır güvenlik ve ekonomik zorluklar içindeyken; 46 yıllık tarihî, köklü ve saygın bir mensubiyeti olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı’na böyle bir teklifin yapılması cürretine tepki olarak, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibariyle ayrılıyorum.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

 

 

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