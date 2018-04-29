MHP'li muhaliflerin düzenlediği tüzük kurultayı iptal edildi

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) muhaliflerin 19 Haziran 2016'da düzenlediği olağanüstü genel kurulun iptaline karar verdi.

Mahkeme, kurultayda alınan kararları da geçersiz saydı.

Muhaliflerin düzenlediği kurultay ile ilgili olarak parti yönetimine yakın bir isim dava açmıştı.

Davada genel başkan adayları Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın ve Ümit Özdağ lehine karar çıkması durumunda yeniden olağanüstü kurultay hazırlığı gündeme gelebilecekti.

Zira 19 Haziran 2016'da yaptığı olağanüstü tüzük kurultayında MHP tüzüğü değiştirilmiş ve seçimli olağanüstü kurultay kararı alınmıştı.

MHP'nin olağan kurultayı 18 Mart 2018'de yapılacak.

Habertürk gazetesinin haberine göre, MHP'den mahkeme kararına ilk tepki Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi:

"Tarlalarda yapılan kongrelerden sonuç alınamayacağını belli çevrelerin artık öğrenmesi lazım. MHP'yi mahkeme koridorlarına düşürenlerin asıl amacı iç muhalefet değildi. MHP'yi ya yok etmek ya da teslim almaktı, bu karar buna da set çekmiş oldu.

"Biz olağan kurultayımıza hazırlıklarımızı sürdürüyoruz, 732 ilçe 44 il kongremizi tamamladık, büyük bir şölenle kurultayımızı yapacağız".

MHP'den ihraç edilen muhaliflerden Meral Akşener ise karara Twitter'da paylaştığı mesajla tepki gösterdi:

"Kongre iptal oldu. Tam 10 dakikada dava bitti. 10 dakika verilecek bir karar için bir yıl beklendi.

"700 delegenin iradesi yok sayıldı. Adaletin ruhuna El Fatiha."

MHP'den ihraç edilen bir diğer isim olan Sinan Oğan da yine Twitter'daki açıklamasında kararın siyasi olduğunu savundu:

"Bu karar göstermiştir ki, Türkiye'de Adalet iktidarın emrindedir. Adalet Hakimlerin vicdanları yerine Hükumetin talimatıyla yapılıyor.

"Dün FETÖ'nün emrine giren Adalet bugün AKP'nin emrindedir. Bugün en acil konu Adalet'i iktidar ve FETÖ tahakkümden kurtarmaktır.

"Adalet'i tahakkümden kurtarmadan Türkiye normalleşemeyecek, ülkede demokrasi sağlanamayacaktır".