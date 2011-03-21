-MHP'DE 2 BİN 500 KİŞİ ADAYLIK İÇİN BAŞVURDU ANKARA (A.A) - 21.03.2011 - MHP'de milletvekilliği adaylığı için başvurular bu akşam sona erdi. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 2 bin 500 kişi adaylık başvurusu yaptı. Bazı adaylara ise belgelerindeki eksiklikleri gidermesi için süre verildi. Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu, eski Maliye Bakanı Sümer Oral, eski DYP'li bakan Esat Kıratlıoğlu'nun oğlu Ahmet Kıratlıoğlu, Koray Aydın, Ümit Özdağ, trafik kazasına hayatını kaybeden ANAP'lı eski bakan Adnan Kahveci'nin oğlu Cihan Kahveci, eski MHP yöneticilerinden Şevket Bülent Yahnici'nin oğlu Dündar Yahnici adaylık için başvurdu. Ayrıca ''Balyoz Soruşturması'' kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Emekli Korgeneral Engin Alan ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız da adaylık başvurusu yaptı. Adaylıkları beklenen MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Sincan Birinci Ağır Ceza Hakimi Osman Kaçmaz, Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Hanefi Avcı, MHP MYK üyesi Erkan Haberal adaylık başvurusunda bulunmadı. Milletvekilleri Ertuğrul Kumcuoğlu, Sabahattin Çakmakoğlu, Bekir Aksoy, Gürcan Dağdaş, Zeki Ertugay ve Ahmet Bukan da aday olmadı. Kadın aday sayısı 200'ü aştı.