MHK, Galatasaray maçına hakem atamayı unuttu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki U16 Elit Lig maçına hakem atamayı unuttu.

9 Mart Çarşamba saat 12.00'de başlaması planlanan maça hakemler gelmedi. Kısa süre içerisinde maça hakem atanmadığı anlaşıldı.

TFF'ye bu durumla alakalı olarak haber verildi. TFF ise maçın 13.00'a alındığını kulüplere ileterek acil olarak hakem atadı. (Spor Arena)

Hakemlerin gelmesiyle maç 13.23'de başladı. Karşılaşmada Gökmen Dağ, Cihan Gülçiçek ve Yücel Alkaşi hakem üçlüsü görev aldı.