MH17 kurbanları anıldı



Malezya Havayolları şirketi iki yıl önce Ukrayna hava sahasında düşürülen MH17 sefer sayılı uçaktaki yolcuların büyük bölümünün yakınları ile tazminat anlaşmasına vardı.

Hollanda televizyonu NOS'in bildirdiğine göre, Hollandalı kaza kurbanlarını temsil eden Avukat Veeru Mewa beher can kaybı için kazazede ailelerine 145 bin dolar ödenmesi hususunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplar tarafından düşürülen ve yolcularının çoğunluğu Hollandalı olan uçaktaki 298 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmamıştı.

Pazar günü uçak enkazının düştüğü bölgede anma töreni yapıldı. 60 kadar köy sakininin katıldığı törende ölen çocuklar için kağıttan uçaklar uçuruldu. Petropawliwka Belediye Başkanı Natalia Woloschina törene kazaya uğrayanların yakınlarının katılmamasına Ukrayna makamlarının ‘tehlikeli bölge' uyarısının yol açmış olabileceğini söyledi. Kazada ölen Hollandalı yolcular için de ülkelerinde anma töreni düzenlendi.

Hollanda makamları Malezya yolcu uçağının karadan havaya fırlatılan uçaksavar roketiyle düşürüldüğünün kanıtlandığını duyurmuş ancak saldırıdan kimin sorumlu olduğu hakkında açıklama yapmamıştı.