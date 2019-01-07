Mezbahadan kaçan boğa, zor anlar yaşattı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde kesilmek için mezbahaya götürülürken sahibinin elinden kaçan boğa, D-100 karayolunu birbirine kattı. Kovalamaca sırasında bir polis memuru ve zabıta boğanın saldırısından son anda kurtuldu.

Olay, sabah saatlerinde Erek Mahallesi\'nde meydana geldi. Halil Çaylak, satın aldığı 2 yaşındaki boğayı sabah kesim için özel bir mezbahaya götürdü. Kesilmeyi bekleyan boğa, bir anda sahibinin elinden kurtulup kaçmaya başladı. Hayvan sahipleri kaçan boğayı yakalamak için peşine düştü ancak başarılı olamadı. Boğanın D-100 karayoluna çıkması sonrası durum polis ve belediye ekiplerine bildirildi. D-100 karayolunda trafik, polis ekipleri tarafından durduruldu. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet İlkokuluna yakın bir noktaya gelen boğa burada durdu. Okulun öğlen çıkış saati olması sebebiyle çevrede güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin uyuşturucu iğne ile vurduğu hayvan, yeniden kaçmaya başladı. Tekrar D-100 karayoluna çıkan boğa bir süre yolda ilerledikten sonra yolun kenarında beklemeye başladı. Bu sırada yolda önlem alan polis memuru ve zabıtaya saldırdı. Polis memuru ve zabıta boğanın saldırısından kaçarak kurtuldu. Nakliyeciler Kooperatifi\'nin otoparkına giren hayvan, duvardan atlayıp Kelkit Mahallesi\'ne yöneldi. Bir süre daha devam eden kovalamacanın ardından boğa, Türkiyem Caddesi üzerindeki bir ahıra girince yakalandı. Boğa, mezbahaneye götürülerek kesildi.

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