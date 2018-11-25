Mezarlıkta ağlayan kız geri döndü

Elvan Yılmaz

Çorum’da geçen nisan ayında geceleri mezarlığa gelip ağlayan ve “Mezarlıkta ağlayan kız” olarak bilenen Fatma Ç., yeniden aynı yerde görüldü.

Fatma Ç., bu kez aynı Ulu Mezarlık'a gündüzleri gelmeye başladı. İddiaya göre mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar Fatma Ç’yi yine aynı mezarın başında otururken gördüler.

Vatandaşların kendisine yaklaştığı sırada da genç kızın koşarak uzaklaştığı iddia edildi.

Neler yaşandı?

Geçtiğimiz 28 Nisan'da akşam saatlerinde kent merkezindeki Ulu Mezarlık yakınındaki esnaf, bir kabrin başında genç kızın ağladığını görünce durumu mezarlık görevlilerine bildirmiş, görevlilerce yapılan araştırmada, söz konusu mezarın yakınında kimseye rastlanmamıştı.

Ertesi gün akşam saatlerinde aynı kızın yine mezarlıkta bulunduğu ihbarı üzerine görevliler durumu polise haber vermiş, ekiplerin mezarlık ve çevresinde yaptığı aramalardan herhangi bir sonuç alınamamıştı.

Genç kızın başında ağladığı iddia edilen mezara, "Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak" yazısının bulunduğu kağıt bırakılmış, kızın tespit edilmesi için mezarlığa güvenlik kamerası ve foto kapanlar kurulmuştu.

Günlerce hem Çorum’dan hem de diğer illerden vatandaşların ilgi gösterdiği olaya ilişkin çalışmalarını sürdüren emniyet güçlerinin, genç kızı mezarlık yakınlarındaki evinde bulduğu belirtilip, kızın tedavi altına alındığı açıklanmıştı.