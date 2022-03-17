Metropoll: Halkın yüzde 82'si, AKP seçmeninin yüzde 85'i Suriyelilerin geri dönmesini istiyor

Metropoll Araştırma'nın anketine göre, seçmenin yüzde 82'si, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönmesini istiyor. Parti tabanlarına bakıldığında ise bu oranın AKP'de yüzde 85 olduğu görülüyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Muhalefet, seçimi kazanırsak Suriyelileri göndereceğiz diyor, biz göndermeyeceğiz" ifadelerinin ardından Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, halkın Suriyeli sığınmacılara bakış açısını mercek altına alan anketin sonuçlarını paylaştı.

Ağustos 2021'de yapılan araştırmaya göre, sığınmacıların ülkelerine geri dönmesini isteyenlerin oranı yüzde 81,7 oldu. Araştırmaya göre, seçmenin yalnızca yüzde 10.8'i sığınmacıların Türkiye'de kalması gerektiğini düşünüyor.

Sığınmacıların ekonomide yük olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 76 olurken, güvenlik sorunu yarattığını söyleyenlerin oranı da yüzde 72 çıktı. Öte yandan halkın yüzde 71'i, sığınmacıların TC vatandaşlarının işlerini aldığını savunurken, yalnızca yüzde 14'lük bir kesim yeni sığınmacı girişlerine izin verilmesinden yana.

Parti tabanlarına bakıldığında da sığınmacıların ülkelerine geri dönmesini isteyen AKP seçmeni oranı yüzde 85 oldu. CHP seçmeninin yüzde 90'ı, İyi Parti seçmeninin yüzde 98'i, HDP seçmeninin yüzde 88'i, MHP seçmeninin yüzde 62'si ve Saadet Partisi seçmeninin yüzde 84'ü, sığınmacıların ülkelerine geri dönmesi gerektiğini savundu.

Özer Sencar, Erdoğan'ın çıkışına ilişkin olarak, "Seçmenlerin yüzde 82’si, AK Parti seçmenlerinin yüzde 85’i Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönmesini istiyor. Bu veriden hareketle Erdoğan’ın sığınmacılarla ilgi sözlerinin muhatabı iç politika değil Batı dünyası olmalı. Erdoğan Batı ile ilişkilerini yumuşatmak mı istiyor?" yorumunu yaptı.

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