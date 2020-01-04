Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü

Metropoll Araştırma Şirketi’nin yaptığı 'Türkiye’nin Nabzı Aralık 2019' anketine göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı son bir ayda yüzde 48,4'ten yüzde 43,7’ye düştü. Cumhurbaşkanı'na görev onayı vermeyenlerin oranı ise yüzde 41,7'den yüzde 42,2'ye yükseldi.

Metropoll’un araştırmasına göre, AKP'lilerin yüzde 87,9’u Erdoğan’a onay verirken, MHP seçmeni yüzde 52 ile ikinci sırada yer aldı. Erdoğan’a görev onayında en düşük destek ise yüzde 1,3 ile İyi Parti ve yüzde 6,6 ile CHP seçmeninden geldi.

Diğer partililerin yüzde 25’i de aralık ayı için Erdoğan’ı onayladıklarını ifade etti.

Son bir ayda HDP'nin Erdoğan'a desteği arttı

Aralık’ta bütün partilerin Erdoğan’a verdiği “görev onayında” bir düşüş yaşanırken, HDP seçmeni son bir ayda yüzde 2,5’lik seviyesinde cumhurbaşkanına olan desteklerini artırdı. AKP seçmeninin son bir ayda Erdoğan’a olan desteğinin azalması ise dikkati çekti. Öte yandan Cumhur İttifakı’nda yer alan MHP seçmeninin Erdoğan’a verdiği onay oyunun yüzde 79,2’den yüzde 52’ye düştüğü tespit edildi.

Metropoll’un araştırması ayrıca, 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi’nden bu yana Erdoğan’a olan desteğin yüzde 67,6’dan yüzde 43,7’ye düştüğünü ortaya koyuyor.

"Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesini onaylıyor musunuz?" sorusuna yanıt

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 325 oyla kabul edildi. Tezkereye 184 ret oyu verildi. Türkiye kamuoyunun konuya bakışını inceleyen Metopoll, vatandaşlara, "Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesini onaylıyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Onaylarım diyenlerin oranı yüzde 37,7, onaylamam diyenlerin oranı ise yüzde 49,7 oldu.