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Ekonomi

Metropoll anketi: Halkın yüzde 71’i toplumun yoksullaştığını düşünüyor

23 Kasım 2021 17:59

Metropoll Araştırma’nın anketine göre, toplumun yüzde 71’i son yıllarda yoksullaştığını belirtti.

Zenginleştiğini belirtenlerin oranı yüzde 10,6 oldu. Yoksullaştık diyenlerin AKP tabanında oy oranı yüzde 30 olarak ölçüldü.

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