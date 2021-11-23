Metropoll anketi: Halkın yüzde 71’i toplumun yoksullaştığını düşünüyor

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Metropoll Araştırma’nın anketine göre, toplumun yüzde 71’i son yıllarda yoksullaştığını belirtti.</p>\n<p>Zenginleştiğini belirtenlerin oranı yüzde 10,6 oldu. Yoksullaştık diyenlerin AKP tabanında oy oranı yüzde 30 olarak ölçüldü.</p>\n<p><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/11/1637679615315-fe-4-v-kw-kwq-aww-z-57.jpg" alt width="660" height="828" /></p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x85sloa?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"> </iframe></div>\n</body>\n</html>