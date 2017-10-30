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Dünya
Deutsche Welle

#Metoo kampanyası sokağa taşındı

Kadınların günlük yaşamda maruz kaldığı cinsel tacize dikkat çekmeye çalışan #MeToo (Ben de) kampanyası Fransa'da sokağa taşındı.

30 Ekim 2017 16:13

Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'in taciz ve tecavüz skandalı sonrasında dünya genelinde sosyal medyaya büyük yankı bulan #MeToo (Ben de) kampanyası son olarak hafta sonunda Fransa'da sokağa taşındı. Paris'te pazar günü çoğu kadınlardan oluşan binlerce protestocu, kadınlara yönelik tacizi protesto etmek için yürüdü. Marsilya, Bordeaux ve Lille'in de aralarında bulunduğu diğer bazı Fransız kentlerinde de benzer protestolar düzenlendi.

Fransız polisinin verdiği bilgilere göre başkent Paris'teki protesto gösterilerine yaklaşık 2 bin 5000 kişi katıldı. Protesto çağrısı gazeteci Carol Galand'dan gelmişti. Galand, cinsel saldırılarla mücadelenin sadece internet üzerinden yürütülmemesi için böyle bir adım attığını açıkladı.

#MeToo (Ben de) kampanyası sosyal medyada dünya çapında yankı buldu ve kampanyaya milyonlarca kişi katıldı. Kampanyaya katılanların büyük bölümü kendi yaşadıkları taciz veya tecavüz vakalarını sosyal medyada paylaştı.

Söz konusu kampanya Hollywood yapımcısı Weinstein'in skandalının ortaya çıkmasının ardından Amerikalı aktris Alyssa Milano'nun Twitter üstünden cinsel tacize uğramış herkesi #MeToo etiketini kullanmaya ve bu yolla problemin aslında ne kadar yaygın olduğunu göstermeye çağırmasıyla başlamıştı.

Kampanyanın başlangıcından bu yana Fransa'da birçok tanınmış isim taciz suçlamalarına hedef oldu. Bunlar arasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Yürüyüş'ten bir milletvekili, Fransa'da yayınlanan "La France a un incroyable talent" adlı yetenek programının jüri üyelerinden biri ve Oxford Üniversitesi'nde İslam araştırmaları dersleri veren tanınmış bir profesör de bulunuyor.

Fransa'da aynı zamanda bu konuda sosyal medyada #balancetonporc (domuzu ihbar et) adlı bir kampanya da devam ediyor.

AFP/BW/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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