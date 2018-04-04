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Spor

Metin Kaya, Trabzonspor başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Olağanüstü Genel Kurul 7 Nisan'da yapılacak

04 Nisan 2018 18:25

Trabzonspor’da, 7 Nisan’da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul’da, iş adamı Ahmet Ağaoğlu'nun ardından iş adamı Metin Kaya'da başkanlık için adaylığını açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre; Trabzon Gazeteciler Cemiyeti lokalinde düzenlenen basın toplantısında, olağanüstü genel kurulda Trabzonspor Kulüp Başkanlığına adaylığını açıklayan iş adamı Metin Kaya, Trabzonspor'da seçimlerin sancılı geçtiğini söyledi. Kaya, "Trabzonspor bizim davamız. Bizimle beraber yola çıkan dava arkadaşlarımızla bütün borcun ve Trabzonspor camiasının bunlara layık olmadığını gördüğümüz için bir karar aldık. Trabzonspor'umuza sahip çıkma noktasında, yeniden bir dirilişe ihtiyaç olduğunu gördük. Trabzonspor'un neresinden tutarsak elimizde kalıyor. Ama Trabzonspor o kadar büyük ki tüm sorunların üstesinden gelinebileceği inancı bizde olduğu için ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Takım elbiseleri ile Trabzon'a gelip 'Ben borcu kesmeye geliyorum' ifadelerini kullananlar, 5 lira koyarak, 15 lira götürdü. İşte Trabzonspor'umuzun hali içler acısı. Biz böyle bir vaatte bulunmuyoruz" dedi.

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