Meteoroloji'den Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi’nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi beklenirken, Meteoroloji fırtına konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Güney Ege’de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara (deniz ulaşımında aksama vb.) karşı başta denizcilerimiz olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir”