Mete Kalkavan, hakemliği bıraktı iddiası

Mete Kalkavan'nın hakemliği bırakma kararı aldığı belirtildi. Tecrübeli hakemin kararını Merkez Hakem Kurulu'na ilettiği aktarıldı.

NTV Spor'un haberine göre 43 yaşındaki Mete Kalkavan, sezonun kalanında göre yapamayacağı açıklanan 13 kişilik listede olmamasına rağmen hakemliği bırakma kararını Merkez Hakem Kurulu'na iletti.

2013'te FIFA kokartı takan Kalkavan, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 14 maça çıkmıştı.

Ne olmuştu?

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.

Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

Sezonun kalanında Süper Lig'de maç yönetecek hakemler kimler?

Yaşar Kemal Uğurlu

Halil Umut Meler

Atilla Karaoğlan

Arda Kardeşler

Erkan Özdamar

Ümit Öztürk

Mete Kalkavan

Ali Şansalan

Sarper Barış Saka

Zorbay Küçük

Yasin Kol

Volkan Bayarslan

Kadir Sağlam

Mustafa Kürşad Filiz

Çağdaş Altay

VAR HAKEMLERİ

Özgüç Türkalp

Özgür Yankaya

Emre Malok

Erkan Engin