Metal müziğin efsanesi Megadeth Türkiye'ye geliyor

Dünyaca ünlü metal müzik gruplarından Megadeth, Rock Off 2016 festivali kapsamında 10 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek.

Geçen yıllarda HIM, Amon Amarth, Stratovarius, Korn, Apocalyptica, Dark Tranquillity, My Dying Bride gibi birçok ünlü müzik grubunun sahne aldığı Rock Off festivali, bu yıl da önemli isimleri ağırlayacak.

10 Temmuz Pazar günü yeni mekanı Parkorman'da gerçekleştirilecek Rock Off 2016’da sahneye 2015 yılı Aralık ayında hayatını kaybeden Motörhead grubunun kurucusu Lemmy Kilmister'ın adı verildi. Etkinliğe Megadeth'in yanı sıra Children of Bodom, Sabaton ve Dragonforce'un konser vereceği açıklandı.

Festivalde ayrıca Stratovarius'un vokalisti Timo Kotipelto'nun akustik performansının yanında birçok söyleşi ve imza seansı da yapılacak.