Mesut Özil, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı

Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında Yeni Adana Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçeli Mesut Özil, sarı lacivertli formayla ilk golünü attı.

Fenerbahçe, ikinci yarının hemen başında 1-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında hareketlenen Mesut Özil, topa dokundu ve golünü attı.

Mesut böylece Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.

OPTA verilerine göre Mesut Özil, Şubat 2020'den (vs Newcastle United) bu yana ilk kez gol sevinci yaşadı.