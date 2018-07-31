Mesut Özil 'Erdoğan fotoğrafına' tepkileri eleştirdi, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

Mayıs ayında İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da yaptığı görüşme ve çektirdiği fotoğraf nedeniyle Almanya'da bazı çevrelerce eleştirilen yıldız futbolcu Mesut Özil artık Almanya Milli Takımı'nın formasını giymeyeceğini açıkladı.

Mesut Özil kararını sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu.

Özil açıklamasında, "Bana ırkçılık ve saygısızlık yapıldığı hissindeyim" dedi.

İngiltere Premier Ligi'nin en önemli kulüplerinden Arsenal'in de formasını giyen Özil, açıklamasında, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel ve destekçilerini şu sözlerle eleştirdi:

"Onların gözünde, kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde ise göçmenim."

Mesut Özil yaptığı açıklamada ayrıca Almanya'nın Dünya Kupası'ndaki başarısız performansından kendisinin sorumlu tutulduğunu iddia etti.

Özil ayrıca kendisinin ve ailesinin; gönderilen e-mailler, edilen telefonlar ve sosyal medyada paylaşılan mesajlar ile tehdit edildiklerini söyledi.

92 kez Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Mesut Özil, bu maçlarda 23 kez fileleri havalandırmıştı.

Mesut Özil'in eleştirdiği Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel ise Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Partisi'nden ve 2002-2016 yılları arasında Alman Federal Meclisi'nde görev yapmıştı.

Özil açıklamasında, Grindel'in 2004'te milletvekiliyken, "Çok kültürlülük gerçekte bir efsaneden ibarettir ve ömür boyu bir yalan olarak kalacaktır" şeklindeki sözlerini de hatırlattı.

Yıldız futbolcu açıklamasında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in çok profesyonelce davrandığını ve kendisini dinlediğini; Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw ve Almanya Milli Takımı Menajeri Oliver Bierhoof'un da kendisini savunduklarını da vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşme ve çektirdikleri fotoğraf sonrası Almanya'da bazı siyasetçiler, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın "Almanya'nın demokratik değerlerine bağlılıklarını" sorgulamışlardı.

Almanya'da, Milli Takım'ın beklenmedik şekilde ilk turda Dünya Kupası'ndan elenmesi sonrası Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a yönelik eleştiriler yeniden artmıştı.

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sadece futbol konuştuklarını söylemişlerdi.

Mesut Özil'in milli takımı bırakma kararı Almanya'da yankı uyandırdı.

Sosyal Demokrat Parti'den Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer Mesut Özil gibi harika bir Alman futbolcu artık bu ülkede istenmediğini, ırkçılık yüzünden Almanya Futbol Federasyonu'nun kendisini temsil etmediğini düşünüyorsa, durum ürkütücü demektir" dedi.

Eski Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Cem Özdemir ise Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmesini yanlış bulduğunu, açıklamasının da ikna edici olmadığını söyledi.

Cem Özdemir bununla birlikte Almanya Futbol Federasyonu'nu ise şu sözlerle eleştirdi:

"Federasyon yönetiminin hareket tarzı da felaketti. Başkan Grindel, entegrasyon tarihimizi paramparça ediyor. Genç Alman-Türklerin yakında Erdoğan için oynamalarını mı istiyorlar? Federasyonun yeni bir başlangıca ihtiyacı var.

Mesut Özil'i eleştirenler arasında ise Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinden Thomas Bareiss de vardı.

Bareiss, Mesut Özil'in, "ırkçılık ve saygısızlık" suçlamalarının "münasabetsiz" olduğunu söyledi.

Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild ise yıldız futbolcunun kararıyla ilgili haberinde, "Özil kurban rolü oynamaktan zevk alıyor ancak bu rolün gerçekle yakından uzaktan ilgisi yok" yorumunda bulundu.