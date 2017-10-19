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Spor

Messi, Olympiakos maçında ağzına ne attı?

Sporseverler, Arjantinli yıldızın maç esnasında çorabından çıkararak ağzına attığı cismi merak ediyor

19 Ekim 2017 15:36

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 3'üncü haftasında Olympiakos'u 3-1 mağlup ettiği maçta Lionel Messi'nin çorabından bir cisim çıkararak ağzına atması tartışma yarattı.

Arjantinli yıldızın, takımının Camp Nou'da Olympiakos ile oynadığı karşılaşmanın 10'uncu dakikasında çorabından bir cisim çıkararak ağzına götürmesi, sporseverleri 'cismin ne olduğunu' düşünmeye sevk etti.

Katalan basını, Messi'nin mide bulantısını engellemek için glukoz tableti kullandığını belirtti. Arjantinli futbolcu, iki sezon önce sezonun ilk haftalarında saha kenarına kusarak yine bir tartışmaya neden olmuştu. Bununla ilgili oyuncunun çözülemeyen bir mide problemi olduğu ortaya çıkmıştı.

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