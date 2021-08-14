Messi'nin gözyaşlarını sildiği peçete satışa çıktı

Lionel Messi’nin Barcelona'dan vedasında gözyaşlarını sildiği peçete 10 bin dolardan satışa çıkarıldı. Peçeteyi satışa sunan bir Arjantinli internet kullanıcısı, peçete üzerinde "Lionel’in genetik materyali" olduğunu iddia etti.

Barcelona'nın ayrılığını resmen açıkladığı Lionel Messi, düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarını tutamamıştı.

"Geçen yaz ayrılmak istemiştim ama bu yıl her şey farklıydı" diyen Messi şöyle konuşmuştu: "Barcelona ile vedalaşma zamanı benim için. Hayatımın büyük bir kısmını burada geçirdim. 21 yıl önce, çocuk yaşta buraya geldim. Yaşanan onca senenin ardından bu benim için çok zor bir şey."

Arjantinli bir internet kullanıcısı, Lionel Messi'nin gözyaşlarını sildiğini iddia ettiği peçeteyi, 10 bin dolara satışa çıkardı.

Kariyerinin 16 yılını geçirdiği Barcelona’dan ayrılan Arjantinli yıldız Messi, Fransa’nın PSG kulübüne 2+1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.