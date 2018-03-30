Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin dijital yayın ağı “Yeni !f²” gösterimleri kapsamında gerçekleşecek “Erkeklik Halleri” konulu sohbette oyuncu Mert Fırat konuşmacı olacak.

!f İstanbul ve Yeni Film Fonu’nun ortaklığında, Movies that Matter ve Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu’nun desteğiyle her ayın son Cumartesi günü 30’dan fazla farklı şehirde aynı anda ve ücretsiz gösterilen Yeni !f² programı bu ay “Erkeklik Halleri” temasıyla devam edecek. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin 9 yıl önce başlattığı ve dünyada ilk olma özelliği taşıyan Yeni !f²’de bu ay, yılın en iyi belgesellerinden “Terapi” ve !f 2018 kısalarından “Ayakkabı” gösterilecek. Yarın saat 16:00’da başlayacak Yeni !f² gösterimi, İstanbul’da Cinemaximum Watergarden’da canlı olarak yapılırken, Diyarbakır’dan İzmir’e, Lefkoşa’dan Trabzon’a, 30’dan fazla şehirde de aynı anda gerçekleşecek.

Gösterimlerin ardından oyuncu Mert Fırat ile “Erkeklik Halleri” konulu özel bir sohbet gerçekleşecek. Sinemaseverler, sohbeti bulundukları şehirde canlı yayında izleyebilecek ve oyuncuya sorularını sorabilecek.