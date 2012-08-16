Mersin'deki Soli antik kentini deprem vurmuş

Soli Pompeipolis antik liman kentinde yürütülen kazılarda, Bizans dönemine ait, depremle yıkılmış büyük bir yapı ortaya çıkarıldı. Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Selim İnan, “Buluntular, Mersin’in 3. derece değil, 2. derece deprem bölgesi olduğu tezini güçlendiriyor” dedi.

MÖ 7. yüzyılda kurulan Soli Pompeipolis’in MS 525-527 yılları arasında yaşanan büyük bir depremle yıkıldığı yönündeki tezlerini güçlendiren yeni ve güçlü bulgulara ulaşıldı.

Geçen yıllarda “Sütunlu Yol” adı verilen kent merkezinde depremin izlerine rastlayan kazı ekibi, antik kentin “nekropol” (mezarlık) bölgesi olarak bilinen ve günümüzde Milli Egemenlik Caddesi olarak kullanılan alanda 30 santimetre derinlikte bir Bizans yapısı buldu.

Buluntularda inceleme yapan Mersin Üniversitesi Jeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Selim İnan, yapının tek yönde ve sıralı olarak yıkılmasının çok şiddetli bir depremin göstergesi olduğunu söyledi.

Tarihi kayıtlardan, Akdeniz’de Rodos ve Fethiye kıyılarında tsunami yaşandığının anlaşıldığına dikkat çeken İnan, “Soli Pompeipolis de tsunaminin etkisinde kalmış olabilir. Kesin bir şey söylemek için erken” diye konuştu.