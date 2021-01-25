Mersin Vali Yardımcısı hakkında soruşturma izni verildi: Nitelikli dolandırıcılık, rüşvet vermek, otorite kullanarak menfaat sağlamak…

Mersin Valisi Ali İhsan Su, İçişleri Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen rapor doğrultusunda, yardımcısı Mustafa Atsız hakkında soruşturma izni verdi. Atsız'a yönelik iddialar arasında, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, nüfuz kullanmak, rüşvet vermek, kamu otoritesini kullanarak ticari ve maddi menfaat sağlamak, bazı savcılarla iyi ilişkiler kurarak gözaltına alınan iş adamlarını para karşılığı serbest bıraktırmak” bulunuyor.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, il İdare Kurulu'nun 9 Aralık 2020 tarihli kararında şu iddialar yer aldı:

– Görevi olmadığı halde şirket anlaşmazlıklarında arabuluculuk yaptı. Anlaşmazlığa düşen taraflardan birisinden sağladığı maddi menfaat üzerine taraflara anlaşma metni imzalattı.

– Adliyeden tanıdığı bazı savcılarla iyi ilişkiler kurarak gözaltına alınan iş adamlarını serbest bıraktırmak için girişimlerde bulundu.

– FETÖ üyeliğinden dolayı şüpheli olabilecek kişilere -önemli bir kısmını kendi eski arkadaşları olması nedeniyle- gözaltına alınmaları veya yargılanmaları durumunda, avukat arkadaşı ile yardımcı olabileceğini, bunun bir masrafının olduğunu açıkça dile getirdiği anlaşıldı.

– Kayseri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görev başladığı 2005'ten itibaren mal varlığında dikkat çekici artış gözlendi.

– 2010-2013 yılları arasında 600.000.00 TL'den fazla banka maaş promosyon parası, personele dağıtılmadı, Mustafa Atsız tarafından harcandı.

Mustafa Atsız’ın yakın çevresi: Bu çok çetrefilli bir konu

Memur olduğu için konuşamayacağını söyleyen Mustafa Atsız'ın, yakın çevresine şöyle dediği öğrenildi:

“Soruşturma izni verilecek ki savcılık takipsizlik kararı versin. 30'a yakın FETÖ davasından devlet adına müşteki ve tanığım. Benim şikâyetçi olduklarım şikâyetçi olmuş. Bu çok çetrefilli bir konu.”