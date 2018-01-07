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Spor

Mersin Büyükşehir Belediyespor - AGÜ Spor: 74-68

İbrahim MAŞE / MERSİN, (DHA) SALON: Edip Buran HAKEMLER: Halil Erkoç (xx), Tolga Edis (xx), Sami Özel (xx) MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena (xxx) 10, Marica (xx) 7, Hartley (xxx) 14, Tuğba Oral (x), Krystal (xxx) 10, Deniz (xxx) 11, Gülşah Duman (xx

07 Ocak 2018 23:01

İbrahim MAŞE / MERSİN, (DHA)

SALON: Edip Buran
HAKEMLER: Halil Erkoç (xx), Tolga Edis (xx), Sami Özel (xx)
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena (xxx) 10, Marica (xx) 7, Hartley (xxx) 14, Tuğba Oral (x), Krystal (xxx) 10, Deniz (xxx) 11, Gülşah Duman (xx) 3, Gülşah (xx) 2, Sasa (xxx) 17
AGÜ SPOR: Nilay (xx) 4, Melis (xx) 8, Marianna (xxx) 20, Danielle 5 (xx), Gabriela (xx) 8, Dila (xx) 5, Majamljkomc (xxx) 18
1\'İNCİ PERİYOT: 17-12
İLK YARI: 24-28
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 41-44
4\'ÜNCÜ PERİYOT: 61-61

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Abdullah Gül Üniversitesi\'ni, uzatmalar sonucunda 74-68 mağlup etti.

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