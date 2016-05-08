Merkür'ün ağır ama görkemli geçişi



9 Mayıs 2016… Pazartesi günü Merkür Güneş'in önünden geçecek. Merkür, Türkiye saatiyle 12:12 ile 19:24 arasında dünya genelinde Güneş'in önünde küçük bir siyah nokta olarak gözlemlenecek. Benzer bir geçiş 13 yıl önce gözlemlenmişti.

Koruma gözlükleri yeterli değil

Küçük bir uyarı: Güneş tutulmasında olduğu gibi, korumasız bir şekilde Güneş'e bakmayın yoksa görme yetinizi kaybedebilirsiniz. Güneş tutulması için kullanılan özel gözlükler de tavsiye edilmiyor. Zira, tutulma sırasında olduğu gibi bir kararma söz konusu olmayacak.

Teleskop gerekli

Merkür'ün geçişini çıplak gözle görmek mümkün değil. Bu nedenle teleskop gerekli. Tabii bunun için de uzmanlar özel bilgi ve donanımın gerekli olduğuna vurgu yapıyor. Olayı ya internetten takip etmenizi ya da astronomi derneklerine başvurmanızı öneriyorlar.

Gezegenlerin en miniği

Merkür, Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni. Çapı 4 bin 880 kilometre. Dünya'nın çapı ise 12 bin 700 kilometre. En büyük gezegen ise 143 bin kilometre çapıyla Jüpiter. Yani Merkür'den neredeyse 30 kat daha büyük.

Güneş'e en yakın gezegen

Merkür, Güneş'e en yakın gezegen. Yaklaşık 60 milyon kilometre mesafede bulunuyor. Dünya ise Güneş'ten 149 milyon kilometre uzaklıkta. En uzak gezegen Neptün ise 4 milyar 480 milyon kilometre mesafede yer alıyor. Merkür, Güneş'e çok yakın olduğu için Güneş etrafında en kısa sürede dönen gezegen aynı zamanda. Bir turu 88 günde tamamlıyor.

Sıcak ve soğuk

Merkür'ün Güneş'e yakınlığı göz önünde bulundurulunca, sıcaklığın 427 santigrat dereceye kadar ulaşması şaşırtıcı değil. Ancak Güneş'e dönük olmayan yüzünde ısı -173 dereceye kadar düşebiliyor. Bu aşırı ısı farkının nedeni ise ultra ince atmosferi.

İki sonda gönderildi

Güneş'e yakınlığı dolayısıyla Dünya'daki uzay ajansları Merkür'e şu ana dek çok fazla misyon düzenleyemedi. Güneş fırtınalarının teknik aletleri bozmasından endişe ediliyor. Şu ana dek iki uzay sondası gezegene ulaştı. NASA'nın Mariner programı kapsamındaki 10 sondadan sonuncusu 1975 yılında Merkür'e gitmişti. 2011 yılında ise Messenger adlı özel sonda Merkür'e ulaştı ve 2015'e kadar gezegen yörüngesinde dolaştı.