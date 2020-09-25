Merkür Ödülü'nün sahibi Michael Kiwanuka oldu

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Britanya'da yılın en iyi albümüne verilen prestijli Merkür Ödülü'nün sahibi Kiwanuka isimli albümüyle Michael Kiwanuka oldu.

Kiwanuka ödülü kazandıktan sonra, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bu ödül sanat, müzik ve albümler, yani benim hayatım boyunca yapmak istediğim her şey için. Yani Merkür Ödülü'nü kazanarak hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Aklım gitti" dedi. Kiwanuka, 25 bin Sterlinlik bir para ödülü de alacak.

Kiwanuka, ödülü üçüncü denemesinde kazandı. Britanyalı sanatçının daha önce Home Again ve Love&Hate albümleri de aday gösterilmişti.

Kiwanuka albümü folk müzikle ve soul müzikten esintiler taşıyor. Kiwanuka, kendi ismini verdiği albümde özgürlük, aşk ve mücadeleden bahşediyor.